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Титул «Міс Америка» за всю 100-річну історію конкурсу вперше здобула дівчина з Аляски

8:19 17 грудня 2021
Емма Бройлес

У штаті Коннектикут відбувся фінал конкурсу «Міс Америка». Цього року йому виповнилося 100 років. Вперше цей національний конкурс краси було проведено у 1921 році. Минулого року змагання було скасовано через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє видання People, вперше за всю історію конкурсу перемогу здобула представниця штату Аляска. 20-річна Емма Бройлес, яка обійшла 50 своїх конкуренток, отримала корону та стипендію у розмірі 100 тисяч доларів. Дівчина навчається в Університеті штату Аризона, спеціалізуючись у біомедичних науках. Вона мріє стати дерматологом.

На конкурсі талантів вона заспівала пісню «Let Me Be Your Star».

У фінальному раунді конкурсу її запитали, що вона робитиме, якщо чоловік, представник спонсора заходу, дозволить собі недоречні коментарі на її адресу чи сексуальні домагання.

«У глибині душі я знаю, що, як жінка, я ніколи не дозволю комусь так ставитися до мене, тому що з жінками ніколи не можна поводитися як з предметами. Жінки мають право злитися! Ми не можемо миритися з тим, що відбувається «, — сказала вона.

Що стосується соціальних ініціатив, Емма бере участь в організації Спеціальних Олімпіад, які влаштовують для людей з обмеженими інтелектуальними можливостями. Її брат, який страждає на синдром Дауна, став учасником такої Олімпіади понад 12 років тому.

У країні існує альтернативний національний конкурс краси «Міс США», який проводиться з 1952 року. Цього року, як писали «ФАКТИ», у ньому вперше взяла участь жінка-трансгендер, але виграти їй не вдалося. Корона дісталася представниці штату Кентуккі Ель Сміт.

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