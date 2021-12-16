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Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії

22:56 16 грудня 2021
Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії

Євросоюз продовжив ще на півроку антиросійські санкції, введені у відповідь на агресію Москви в Україні, одночасно попередивши владу РФ про можливість нових посилень на кшталт відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT. Це станеться, якщо Путін наважиться на нове вторгнення в Україну.

За даними ЗМІ, санкції мають стосуватися військових, які беруть участь у плануванні можливого вторгнення, найближчого оточення та олігархів «в орбіті президента Росії та їхніх сімей». Зокрема, йдеться про заморожування їх фінансових та фізичних активів у ЄС, встановлення заборон на поїздки та блокування фінансування розвідувальних служб.

У свою чергу ЄС має вжити заходів щодо зниження залежності від імпорту енергоносіїв з Росії за рахунок тіснішого взаємозв'язку енергетичних інфраструктур ЄС та України, та не допускати введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2» — незалежно від його відповідності до положень Газової директиви ЄС.

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Крім того, у Європарламенті висловили переконання у тому, що РФ має брати участь у переговорах у Нормандському форматі щодо ситуації на Донбасі.

«На фоні розмов про нові санкції проти Росії в ЄС у разі, якщо вони знову атакують Україну, лідери ЄС погодилися продовжити чинні економічні санкції проти Росії ще на півроку. Вони діють уже 8 років», — повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter .

Нагадаємо, раніше про наслідки нападу на Україну Росію попередили лідери країн G7.

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