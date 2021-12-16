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«Вбивство на замовлення держави»: Німеччина висилає двох російських дипломатів через смерть Хангошвілі

16:20 16 грудня 2021
Посольство Росії в Берліні

У Німеччині, де суд засудив до довічного ув'язнення громадянина Росії за вбивство у Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у 2019 році, ухвалили рішення про оголошення персонами нон грата двох співробітників російського посольства у ФРН.

Як повідомляє «Німецька хвиля», очільниця МЗС ФРН Аннелена Бербок назвала смерть Хангошвілі «вбивством на замовлення держави» та «грубим порушенням норм германського права та суверенітету Федеративної Республіки Німеччини».

Вона також повідомила, що викликала посла Росії та оголосила йому про видворення двох співробітників російського посольства. За словами Аннелени Бербок, історія із вбивством у парку Тіргартен «сильно ускладнила» діалог із Росією.

Нагадаємо, що на лаві підсудних опинився громадянин Росії Вадим Красіков, який приїхав до ФРН із паспортом на інше прізвище. Місцеві правоохоронці пов'язують його діяльність із російськими спецслужбами.

У Росії вже заявили, що вживуть заходів у відповідь на «недружні дії» Берліна.

Нагадаємо, що восени цього року у Берліні дивно загинув російський дипломат. Чоловік упав із верхнього поверху комплексу посольства. Загиблим виявився Кирило Жало — син начальника Другої служби ФСБ Олексія Жало. На заході цю службу пов'язували із вбивством Хангошвілі.

Фото з Вікіпедії

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