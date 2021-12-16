Вроцлавський ромовий глінтвейн «гжанець» та імбирні пряники: смак європейського Різдва

Довгоочікувані свята вже на порозі. А це означає, що саме час приготувати подарунки рідним і близьким. А вирушити за ними найкраще на різдвяний ярмарок. Тут завжди можна купити щось незвичайне, оригінальне — те, що справді порадує того, кому призначено подарунок. А ще святковий ярмарок подарує вам море позитивних емоцій, якщо проведете там час у компанії друзів чи із сім'єю. Один з найколоритніших ярмарків у Європі — різдвяний ярмарок у Вроцлаві. Журналістка «ФАКТІВ» відвідала це чудове польське місто напередодні європейського Різдва. «ФАКТИ» дякують за організацію поїздки Закордонному осередку Польської туристичної організації в Києві та Convention Bureau Wroclaw.

«Вроцлав — місто гномів. Вони його хранителі»

На різдвяному ярмарку у Вроцлаві людей стільки, що яблуку ніде впасти. У казкових дерев'яних будиночках торговці у ковпаках гномів торгують ароматними імбирними пряниками та здобою, барвистими льодяниками на паличках та шоколадом, копченими сирами та ковбасами… Такого колориту ви не побачите більше ніде, адже Вроцлав — місто гномів. Вони його хранителі. Ці маленькі бронзові чоловічки можуть причаїтися на вулицях міста де завгодно: під ліхтарним стовпом, біля вхідних дверей у якийсь ресторанчик чи поблизу лавочки… Таких фігурок у Вроцлаві вже кілька сотень. Вони є символом міста.

Гноми – символ Вроцлава

Особливу популярність на ярмарку має вроцлавський ромовий глінтвейн «гжанець». Гаряче червоне вино присмачене всілякими прянощами. Зазвичай до нього додають гвоздику, корицю, зірчастий аніс, цедру лимона та апельсина, імбир… Щоб підсолодити напій, можна покласти мед, а ром надає особливої пікантності. Подають «гжанець» у гарних чашках у вигляді чобітка. Таку чашку можна придбати на згадку — так робить більшість туристів. А приїжджають вони на ярмарок до Вроцлава з усієї Європи — з Німеччини, Чехії, Великої Британії, Іспанії, Італії…

Щороку у Вроцлаві випускаються тисячі чашок із зазначенням року та особливим дизайном. Чашка для «гжанця"-2021 виконана у бірюзовому кольорі. На ній зображено засніжену Ринкову площу, де традиційно відбувається ярмарок, і два гноми в помаранчевих ковпаках з ліхтарями, які вночі останніми залишають ринок.

Чашки для "гжанця" туристи купують на згадку

Оскільки 2020 року пандемія стала на перешкоді проведенню ярмарку, вирішили рік на чашках тепер не вказувати. Хоча слід зазначити, що чашки минулих років туристи купують із не меншим ентузіазмом, ніж випущені цього року.

«Гжанець» буває різних смаків: сливовий, вишневий, малиновий… Але саме ромовий вважається однією з гастрономічних візитівок Вроцлава.

«По чарівному місту, де всі будівлі створені з пряників, курсує пряниковий поїзд»

На ярмарку можна придбати імбирні пряники, розписані цукровою глазур'ю. На кожному прянику — побажання чи якийсь цікавий малюнок. Красиво та смачно! Популярністю користуються вироби з дерева, в`язані шапки та шарфи, прикраси з бурштину, всілякі ялинкові іграшки: будиночки, грибочки, дзвіночки.

Кожен пряниковий будиночок цікаво розглядати в деталях

У певний час на площі біля ялинки, прикрашеної цього року у відтінках жовтого, помаранчевого та синього, з'являється Гном, який збирає записочки перехожих із заповітними бажаннями та обіцяє неодмінно їх виконати.

Працюватиме ярмарок до Нового року.

Ще одна візитівка Вроцлава — музей «Колейково». Сюди обов'язково треба приходити з дітьми. Цю казку вони запам'ятають на все життя. Величезна панорамна інсталяція з будівлями, в яких світяться вікна, з поїздами, що рухаються, і людьми, що кудись поспішають, вразить і дітей, і їхніх батьків. Але це ще не все! У сусідньому залі на відвідувачів чекає припорошене «снігом» пряникове місто. У ньому безліч будиночків, у яких то вмикається, то згасає світло. Дахи та двері — справжні витвори мистецтва! Цим чарівним містом курсує пряниковий поїзд. Дітлахи спостерігають видовище з захопленням. Пряниковий аромат створює особливу атмосферу.

Пряникове містечко в «Колейково» – справжній витвір мистецтва

А прямо звідти варто поїхати до Африкаріуму. Ця частина вроцлавського зоопарку — свого роду представництво африканської флори та фауни у Європі. Жирафи, бегемоти, черепахи, екзотичні риби викликають у відвідувачів море емоцій. Африкаріум — літо, в яке потрапляєш взимку.

«Мило в готелі пахне Різдвом — у ньому присутній той букет прянощів, що й у глінтвейні»

Увечері для дітей та дорослих у Вроцлаві пропонується ще одна розвага — світлове шоу у Ботанічному саду, де в непроглядній темряві будівлі та дерева раптом починають немов би оживати. І знову ніби потрапляєш у казку…

Тут, у Вроцлаві, вона всюди. Навіть там, де її зовсім не чекаєш. Наприклад, раптом виявляєш, що мило в готелі пахне Різдвом — у ньому є той же букет прянощів, що й у глінтвейні. Вроцлавські готелі та ресторани, які я відвідала, чудові. У цьому місті обов'язково спробуйте буряковий борщ з галушками. Його особливість у тому, що у ньому практично немає гущі. За словами шеф-кухаря одного з найкращих місцевих готелів Якуба Бенбаса, буряк вариться в такому борщі цілим — з корінням селери та петрушки. Потім все це вилучається, а для пікантності смаку додаються сушені гриби та яблуко, майоран та часник. Також варто спробувати суп з лісовими грибами, коропа з родзинками та найніжніший польський сирник. Майте на увазі, що порції дуже щедрі. Тож треба розрахувати сили! З напоїв варто продегустувати місцеве крафтове пиво. Є дивовижні його сорти, які на смак нагадують сидр. Також у Вроцлаві дуже смачний хліб.

Найніжніший польський сирник вартий найвищої похвали

Поїздка до Вроцлава — це вже чудовий подарунок до Різдва, якщо ви захочете зробити такий собі або близьким людям. Дивовижно красиве місто на річці Одрі з багатою історією захоплює панорамними краєвидами. Костели та мости — архітектурний тандем, що створює особливий колорит. Тут можна гуляти годинами й милуватися цією красою, робити фото, а потім ще довго згадувати той шлейф приємних емоцій, який супроводжував вас під час подорожі.

Вроцлав – одне з найгарніших міст Європи

Любителям історії буде цікаво відвідати Рацлавицьку панораму, де в деталях відтворено битву при Рацлавиці. Масштаб панорами такий, що вже за кілька хвилин немов стаєш очевидцем подій далекого минулого. Ще одна цікава споруда, розрахована на одночасне перебування в ній десяти тисяч людей, — Зал Століття, який є пам'ятником ЮНЕСКО. Він був збудований на початку минулого століття. Подібно до знаменитих храмів, цей зал з куполом діаметром 67 квадратних метрів здається нерукотворним.

Вроцлав напередодні Різдва зачаровує красою архітектури присипаних снігом вулиць, елегантно вбраних ялинок, ароматами «гжанцю» та імбирних пряників. Тут особлива атмосфера, яка дарує натхнення та віру у чудеса.

Напередодні Різдва у Вроцлаві особлива атмосфера, яка дарує натхнення та віру у чудеса

Раніше про різдвяний дизайн інтер'єру та тренди у декорі «ФАКТАМ» розповіла відома українська декораторка Христина Гусіна.

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