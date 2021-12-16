П'ятеро дітей загинули в Австралії, коли вітер підкинув у повітря надувний замок-батут

Щонайменше п'ятеро дітей загинули та ще четверо отримали травми, коли сильний порив вітру підкинув у повітря надувний замок-батут на висоту близько 10 метрів. Як повідомляє WishTV, трагедія сталася на австралійському острові Тасманія в місті Девонпорт. Батут було встановлено у дворі школи, де діти святкували початок різдвяних канікул. Повідомляється, що четверо із загиблих (два хлопчики та дві дівчинки), були п'яти- та шестикласниками. Тобто їхній вік становив 10−12 років. Вони померли на місці. П'ята дитина померла пізніше в лікарні.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон назвав подію неймовірно сумною. «Маленькі діти проводять веселий день… І це обертається жахливою трагедією», — сказав він.

Раніше «ФАКТИ» писали — 16-річний підліток помер від страху на атракціоні жахів «Будинок із привидами».

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