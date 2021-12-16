Шукач скарбів знайшов золоту 800-річну брошку вартістю понад 100 тисяч доларів

Шукач скарбів Девід Едвардс, який проживає в Уельсі, вирушив на чергове «полювання за скарбами» з металошукачем.

«Був уже вечір, стояла темна похмура погода, коли я вийшов після роботи. До заходу сонця залишалося близько години, тому чудес я не чекав», — наводить його слова видання Daily Mail. Проте вже за пів години металошукач спрацював. 44-річний батько двох дітей знайшов у полі неподалік свого будинку золоту брошку зі смарагдом, виготовлену, як визначили експерти, близько 800 років тому.

Унікальна прикраса вагою чотири грами була виготовлена у XIII столітті та належала знатній персоні — можливо, герцогу чи графу.

На аукціоні вартість знахідки британця може сягнути 100 тисяч фунтів (понад 130 тисяч доларів). Будь-які доходи, які Едвардс отримає від продажу брошки (влада ще не прийняла рішення — чи він повинен продати його музею або ж отримає право залишити цю річ собі), повинні бути розділені з власником поля.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у Данії новачок-скарбошукач з першого разу знайшов золоті прикраси, що пролежали у землі 1500 років.

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