Гучна справа: США розсекретили нові документи про вбивство Кеннеді

У США розсекречено нові документи про вбивство 35-го президента країни Джона Кеннеді. Як повідомляє CNN, гриф секретності знято майже з півтори тисячі досьє, службових протоколів, стенограм допитів та нарад. Втім, масив опублікованих документів дослідники резонансної справи вже охрестили «пусткою», «дрібничкою», «зайвою інформацією».

Так, політичні аналітики звернули увагу, що більшість розсекреченого — це не нові документи, а вже відомі історикам матеріали з мінімальними правками, а то й зовсім без таких. Приміром, у новому-старому протоколі з'являється ім'я задіяного співробітника ЦРУ чи місцезнаходження закордонного представництва.

Джона Кеннеді було вбито 22 листопада 1963 року під час поїздки в Даллас. Президента застрелили із снайперської гвинтівки. Урядова комісія провела розслідування і дійшла висновку, що стрільцем був колишній морпіх Лі Харві Освальд. Через два дні після затримання Освальда переводили з поліцейського управління до окружної в'язниці, і в процесі підозрюваного застрелив Джек Рубі. Пізніше він виправдовуватиметься, що хотів позбавити місіс Кеннеді страждань і необхідності спостерігати вбивцю чоловіка в суді.

Мотиви Освальда так і залишились незрозумілими. На цьому ґрунті виникло безліч різних теорій про те, що справжніх убивць навмисне приховували. Колишній директор ЦРУ Р. Джеймс Вулсі та колишній керівник румунської розвідки Іон Міхай Пачепа у своїй книзі стверджували, що Освальд був агентом КДБ і діяв за наказом із Москви. Помічник президента США Річарда Ніксона Роджер Стоун також написав книгу і висунув версію, що за вбивством стояли Ніксон та Ліндон Джонсон.

За часів президентства Дональда Трампа з'явилися чутки, що публікацію секретних документів у справі Кеннеді можуть заблокувати в інтересах нацбезпеки. Трамп на це пообіцяв дозволити публікацію матеріалів розслідування, але частина документів так і залишилася під грифом «таємно».

Згідно з рішенням президента Джо Байдена, ще понад 10 тисяч документів у справі Кеннеді продовжують чекати свого часу. Матеріали не будуть опубліковані до грудня 2022 року.

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