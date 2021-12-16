Шахрай, що вдавав сліпого та отримав допомогу в 170 тисяч євро, попався при спробі оновити водійські права

В Італії заарештовано шахрая, який вдавав сліпого і протягом 13 років отримав допомогу на загальну суму майже 170 тисяч євро.

40-річний житель міста Палермо на острові Сицилія попався при спробі продовжити свої права водія. Як повідомляє видання Daily Mail, до поліції надійшов сигнал, після якого за чоловіком встановили спостереження. Виявилося, що уявний сліпий водить машину (одночасно розмовляючи телефоном), їздить на скутері, розглядає вітрини магазинів, вчить свою дочку кататися на велосипеді та займається іншими справами, які підтвердили, що він є зрячим. Хоча у 2008 році він надав довідку, що «цілком сліпий» внаслідок вродженої недуги.

З'ясувалося також, що торік цю людину було засуджено до ув'язнення за участь в інсценуванні ДТП з метою отримання страхових виплат. Він, однак, подав на це рішення апеляцію.

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