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У Лівії напередодні виборів президента бойовики захопили будівлю уряду та міноборони, — ЗМІ

10:20 16 грудня 2021
Держпереворот у Лівії

У Лівії, де на 24 грудня призначені вибори, озброєні люди захопили урядові будівлі, зокрема й Міністерство оборони.

За інформацією The Libyan News Observatory, військовий рух у Тріполі пов'язаний із змовою, організованою Мохамедом Аль Менфі, з метою перенесення термінів виборів та формуванням «міні-уряду».

Видання стверджує, що Аль Менфі «спланував цей крок у співпраці з деякими країнами, які він нещодавно відвідав», а також його підтримали «деякі внутрішні сторони».

За даними skynewsarabia.com, бойовики, відомі як «Бригада Ас-Самуд» та діючі у столиці, пообіцяли, що «президентських виборів у Лівії не буде», і заявили, що вони «закриють усі державні установи у Тріполі». Не виключається, що напруженість, що панувала у регіоні, пов'язана з «рішенням про звільнення президентської ради від командувача військового округу Тріполі».

Нагадаємо, що нещодавно Євросоюз затвердив санкції щодо бойовиків ПВК Вагнера, які брали участь в операціях у Лівії. Також вагнерівці «засвітилися» у Сирії та ЦАР.

Фото із сайту https://www.skynewsarabia.com

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