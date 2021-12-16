У Лівії, де на 24 грудня призначені вибори, озброєні люди захопили урядові будівлі, зокрема й Міністерство оборони.

За інформацією The Libyan News Observatory, військовий рух у Тріполі пов'язаний із змовою, організованою Мохамедом Аль Менфі, з метою перенесення термінів виборів та формуванням «міні-уряду».

Видання стверджує, що Аль Менфі «спланував цей крок у співпраці з деякими країнами, які він нещодавно відвідав», а також його підтримали «деякі внутрішні сторони».

(3/3) #AlMarsad sources: Al- # Menfi 's plan depends on the announcement of «Presidential» decree in order to bypass his powers detailed in the Roadmap, and he is coordinating it with some armed groups to put it into practice. #Libya pic.twitter.com/NCjB0WNK8J — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 15, 2021

За даними skynewsarabia.com, бойовики, відомі як «Бригада Ас-Самуд» та діючі у столиці, пообіцяли, що «президентських виборів у Лівії не буде», і заявили, що вони «закриють усі державні установи у Тріполі». Не виключається, що напруженість, що панувала у регіоні, пов'язана з «рішенням про звільнення президентської ради від командувача військового округу Тріполі».

Нагадаємо, що нещодавно Євросоюз затвердив санкції щодо бойовиків ПВК Вагнера, які брали участь в операціях у Лівії. Також вагнерівці «засвітилися» у Сирії та ЦАР.

Фото із сайту https://www.skynewsarabia.com

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