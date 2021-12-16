Оптична ілюзія з котом, у якого «дірка в грудях», спантеличила користувачів мережі

На інтернет-платформі Reddit користувач Франческо Де Філіппо розмістив фотографію, яка здивувала мережу. «Рука моєї сестри проходить крізь тіло мого кота», — написав він.

На перший погляд здається, ніби в грудях у кота на прізвисько Марвін знаходиться велика дірка, в яку просунута кисть жінки, що тримає його на руках. Дехто вирішив, що фото оброблено у фотошопі. Проте Франческо спростував ці припущення. За його словами, це оптична ілюзія.

«Фотографія справжня… Насправді її рука проходить під його правою пахвою, але через його обсяг і хутро (дуже велику кількість хутра) її зап'ястя виявилося прикритим», — заявив він.

Раніше «ФАКТИ» писали — Живого кота замаскували серед іграшок — його намагалися знайти на відео понад 10 мільйонів людей.

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