Громадянина Росії засудили у Німеччині до довічного за гучне вбивство

У Німеччині вищий земельний суд Берліна засудив громадянина Росії до довічного ув'язнення, визнавши його винним у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Як повідомляє «Німецька хвиля», Хангошвілі загинув у берлінському парку Малий Тіргартен у серпні 2019 року від кулі кілера.

За даними прокуратури, Вадим Красіков, який приїхав до ФРН за підробленим паспортом, виданим на ім'я Вадима Соколова, стежив за Хангошвілі, який свого часу воював проти російської армії у другій чеченській війні у 2000−2004 роках.

Діяльність «Соколова» пов'язували зі структурами російської ФСБ.

Видання зазначає, що влітку минулого року Федеральна прокуратура Німеччини та Федеральне відомство у кримінальних справах вийшли на слід другого передбачуваного учасника вбивства Хангошвілі — росіянина із паспортом на ім'я Роман Давидов. За деякими даними, його справжнє ім'я Роман Дем'янченко, у минулому він був співробітником ФСБ.

До речі, підтвердження того, що Красіков пов'язаний із російськими спецслужбами, знайшли українські силовики.

А у жовтні цього року в Берліні дивно загинув російський дипломат, який впав із верхнього поверху комплексу. посольства. Загиблий — Кирило Жало, син начальника Другої служби ФСБ Олексія Жало. Німецькі спецслужби не виключали, що ця служба могла бути пов'язаною із вбивством Хангошвілі.

Фото з Pixabay

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