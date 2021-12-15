Помста коралів: у РФ спроба почистити акваріум ледь не призвела до смерті сім'ї з трьох людей

У Росії батьки та 9-річна дівчинка отруїлися палітоксинами, які виділив корал, що знаходився у їхньому домашньому акваріумі.

Як пише «База», батько вирішив почистити акваріум і позбутися коралів-зоантусів. Він іх зрізав, а коріння, що залишилося на камені, вирішив розмочити під гарячою водою.

35-річному чоловікові раптово стало погано — заклало носа, він почав чхати, температура піднялася до 40 градусів, почали німіти руки та ноги. У його дружини заніміли пальці, жінку почало нудити. Стало погано і їхній 9-річній доньці.

«Швидка», яка приїхала на виклик, відвезла сім'ю до лікарні. Виявилося, що винуватцями отруєння стали корали, які, будучи «ображеними», виділяють палітоксин, що серйозно впливає на здоров'я.

Медикам вдалося стабілізувати стан отруєних — родина поволі одужує.

Раніше зірка серіалу «Тетянин день» Артем Артем'єв, який останніми роками веде затворницький спосіб життя і сильно змінився, заявляв, що його отруїли.

Фото з Вікіпедії

532

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter