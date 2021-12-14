У Туреччині перекинувся автобус із пасажирами: двоє людей загинули, десятки постраждали

У Туреччині перекинувся автобус, що належить туристичній фірмі — у ДТП загинуло двоє людей, 24 — постраждали.

За інформацією gunhaber.com.tr, автобус перекинувся в районі Амасьї, на 25-му кілометрі шосе Амасья — Чорум.

Автобус, що прямував з Ізміру до Токата, перекинувся, коли водій не впорався з керуванням на мокрій через дощ дорозі.

Постраждалим надали допомогу у лікарнях міста, а тіло загиблого пасажира доправили до моргу. Видання не уточнює, ким був другий загиблий. Також не вказується громадянство людей, які їхали в автобусі туристичної фірми.

Через аварію шосе Амасья — Чорум на якийсь час було закрито для руху.

Нагадаємо, що восени у Туреччині у ДТП потрапив туристичний автобус — постраждали 30 туристів, водій автобуса загинув. У 54-річного чоловіка за кермом стався серцевий напад. В автобусі їхали туристи з України та Росії.

Фото із сайту http://www.gunhaber.com.tr

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