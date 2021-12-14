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Світ

У Південному Судані 89 людей померли від невідомої хвороби — ВООЗ проводить термінове розслідування

16:08 14 грудня 2021
Медик із пробіркою

Всесвітня організація охорони здоров'я терміново відправила оперативну групу до Південного Судану, де від невідомої хвороби померло вже щонайменше 89 людей. Усі смерті зареєстровані в окрузі Фангак штату Джонглей, який постраждав від нещодавньої повені. Спочатку підозрювали холеру. Однак, як повідомляє Бі-бі-сі, проби, взяті у хворих, дали негативні результати на це захворювання.

Групі медиків і вчених довелося добиратися до Фангака вертольотом, оскільки дороги розмиті.

Раніше «ФАКТИ» писали — Загадкове захворювання головного мозку спантеличило канадських лікарів.

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