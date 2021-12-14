Марія Максакова добилася в суді права називати колишнього чоловіка злодієм у законі

Співачка Марія Максакова, яка зазнала принизливої для неї експертизи на осудність, програла судовий процес своєму колишньому чоловікові Володимиру Тюріну, який вимагав від неї моральної компенсації за її висловлювання стосовно нього.

І хоча жінку зобов'язали виплатити на користь Тюріна 120 тисяч рублів (він вимагав 5 мільйонів), заборонити їй продовжувати висловлюватися так само судді не стали.

А оскільки частину висловлювань Максакової, згідно з вердиктом суддів, їй доведеться видалити та спростувати. Йдеться приблизно про такі цитати, як «мало того, що Тюрін украв у мене офіс батька, так він ще руками дітей намірився вкрасти у мене квартиру», «я від нього втекла з тієї причини, що він мене просто калечить став, у мене були зламані ребра, вивихнута щелепа», найближчим часом зірка має намір оскаржити рішення в апеляційній інстанції, повідомляє СтарХіт.

Нагадаємо, на початку грудня 2021 року Шевченківський районний суд Києва ухвалив вирок у справі про вбивство колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Слідство встановило, що злочин скоїв громадянин України Павло Паршов за попередньою змовою з громадянами України Юрієм Василенком, Ярославом Левенцем, Олександром Лосем та Ярославом Тарасенком. Лося i Тарасенка затримали. Замовником же вбивства було названо колишнього чоловіка Максакової Володимира Тюріна, який «співпрацював» з керівництвом ФСБ Росії.

Фото Mash

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