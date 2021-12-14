«Обіймашки» величезної левиці з людиною, яка врятувала і виростила її, зворушили мережу (відео)
Захисник природи Валентин Грюнер, який проживає в Ботсвані, у 2012 році став названим батьком левеняти, якого у віці 10 днів від народження кинула мати. Малій дали ім'я Сірга. Вона вже давно перетворилася на потужну дорослу левицю. Але щоденні ранкові зустрічі Сірги та 34-річного Валентина відбуваються однаково — гігантський лев радісно кидається на свого благодійника з «обіймашками». Непідготовленій людині такі ласки витримати було б нелегко.
@sirgathelioness
Sirga doesn't understand the concept of social distancing. Luckily, she doesn't have to. ##tiktokwildlifedayOh No I Hope I Don't Fall… — IndieHay
@sirgathelioness
I guess that's our morning routine ##lionfluencer ##animalsoftiktokPieces (Solo Piano Version) - Danilo Stankovic
Як пише видання The Sun, Грюнер і Сірга нерозлучні усі ці роки. Вони мають власний аккаунт у соцмережі TikTok, де відео їхнього повсякденного життя в парку дикої природи набирають мільйони переглядів. Вони разом гуляють, плавають, полюють.
@sirgathelioness
Reply to @kainanisdivinestyle well, her hugs are quite hard on my back. but full of love nevertheless ##catsoftiktokMind Over Matter (Reprise) — Young the Giant
«Звичайно, я не можу переслідувати та завалити антилопу, але оскільки леви в основному полюють у прайдах, їй потрібна невелика допомога», - розповідає Грюнер. Він каже, що часто перерізає жертві горло, щоб вона не мучилася, доки Сірга утримує її, але не може дістатися горла, щоб убити.
«Вона часто треться об мене головою - прямо як звичайна домашня кішка ... Думаю, Сірга вважає мене своїм найкращим другом ... Вона ніколи не була агресивна щодо до мене, але я поважаю її силу. Упевнений, що вона знає, що я відрізняюся від неї », – розповідає Валентин.
Парк дикої природи Modisa Wildlife Project, заснований уродженцем Німеччини Грюнером та його колегою-данцем Міккелем Легартом, розташований на території площею 7500 гектарів.
@sirgathelioness
Answer im_siowei більше than 30 Million views thank you guys!original sound - Val Gruener & Sirga
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Фото TikTok163
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