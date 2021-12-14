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«Обіймашки» величезної левиці з людиною, яка врятувала і виростила її, зворушили мережу (відео)

17:30 14 грудня 2021
Обіймашки з левом

Захисник природи Валентин Грюнер, який проживає в Ботсвані, у 2012 році став названим батьком левеняти, якого у віці 10 днів від народження кинула мати. Малій дали ім'я Сірга. Вона вже давно перетворилася на потужну дорослу левицю. Але щоденні ранкові зустрічі Сірги та 34-річного Валентина відбуваються однаково — гігантський лев радісно кидається на свого благодійника з «обіймашками». Непідготовленій людині такі ласки витримати було б нелегко.

@sirgathelioness

Sirga doesn't understand the concept of social distancing. Luckily, she doesn't have to. ##tiktokwildlifeday

Oh No I Hope I Don't Fall… — IndieHay

 

Як пише видання The Sun, Грюнер і Сірга нерозлучні усі ці роки. Вони мають власний аккаунт у соцмережі TikTok, де відео їхнього повсякденного життя в парку дикої природи набирають мільйони переглядів. Вони разом гуляють, плавають, полюють.

@sirgathelioness

Reply to @kainanisdivinestyle well, her hugs are quite hard on my back. but full of love nevertheless ##catsoftiktok

Mind Over Matter (Reprise) — Young the Giant

«Звичайно, я не можу переслідувати та завалити антилопу, але оскільки леви в основному полюють у прайдах, їй потрібна невелика допомога», - розповідає Грюнер. Він каже, що часто перерізає жертві горло, щоб вона не мучилася, доки Сірга утримує її, але не може дістатися горла, щоб убити.

«Вона часто треться об мене головою - прямо як звичайна домашня кішка ... Думаю, Сірга вважає мене своїм найкращим другом ... Вона ніколи не була агресивна щодо до мене, але я поважаю її силу. Упевнений, що вона знає, що я відрізняюся від неї », – розповідає Валентин.

Парк дикої природи Modisa Wildlife Project, заснований уродженцем Німеччини Грюнером та його колегою-данцем Міккелем Легартом, розташований на території площею 7500 гектарів.

@sirgathelioness

Answer im_siowei більше than 30 Million views thank you guys!

original sound - Val Gruener & Sirga

Раніше «ФАКТИ» писали — Лев у зоопарку відкусив руку дворічної дівчинки — її батько впав у кому, побачивши це.

Фото TikTok

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