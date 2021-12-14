«Це неможливо»: Bild розповіла, як Меркель блокувала постачання зброї Україні

Ангела Меркель та її уряд блокували постачання Україні сучасної зброї. Про це повідомляє в ексклюзивному журналістському розслідуванні найпопулярніша німецька газета Bild.

З моменту анексії Криму Росією та початку конфлікту на Донбасі Берлін офіційно всіляко наголошував, що підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Про це постійно говорили канцлер Ангела Меркель та міністри закордонних справ Німеччини, спочатку Франк-Вальтер Штайнмаєр, потім Хайко Маас.

Проте, як стверджує Bild, посилаючись на свої джерела в уряді, Меркель блокувала постачання Україні великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 в кількості 90 штук і двох комплексів протидії дронам (БПЛА) EDM4S-UA. Постачання були повністю оплачені Києвом через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA). Отримати це озброєння Україна мала по каналах НАТО ще навесні 2021 року.

Будь-який продаж зброї має бути схвалений усіма членами Північноатлантичного альянсу. Німеччина зайняла жорстку позицію та заблокувала постачання гвинтівок та комплексів Україні. Уряд Меркель домовився з Нідерландами, і ця країна підтримала позицію Берліна, щоб не створювалося враження, що Німеччина єдина виступає проти цієї угоди.

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Bild повідомляє, що у серпні 2021 року президент України Володимир Зеленський особисто просив Меркель під час її візиту до Києва зняти блокаду постачання зброї, проте канцлер холодно відповіла: «Це неможливо».

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