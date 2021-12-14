Колишня «Міс Москва» та ексдружина короля Малайзії переїхала разом зі своїм сином-принцом до Лондона

Росіянка Оксана Воєводіна, яка у 2015 році здобула титул «Міс Москва», переїхала на постійне місце проживання до Лондона — разом зі своїм сином Леоном, якому зараз два з половиною роки. 29-річна Оксана заявила, що завжди мріяла дати своїй дитині британську освіту. Росіянка каже, що змушена виховувати дитину одна. І окрім неї ніхто не подбає про його майбутнє.

Наприкінці 2018 року Оксана вийшла заміж за короля Малайзії — Мухаммада V, султана Келантана. У цій країні посада короля виборна. У 2016 році на спеціальній Конференції правителів Малайзії Мухаммада було обрано на п'ятирічний термін. Проте невдовзі після одруження з росіянкою король несподівано зрікся престолу. Таке сталося вперше в історії країни.

У травні 2019 року Воєводіна народила сина — Тенку Ісмаїла Леона Петру бін Тенку Мухаммада V Фаріса Петру. А вже за кілька тижнів султан зі скандалом розлучився з дружиною. Він звинуватив її у брехні та наклепі, заявивши, що вона зганьбила королівську сім'ю серією постів у соцмережах, які спричинили у народі сум'яття.

Султан був вкрай незадоволений тим, що колишня дружина поширює в інтернеті його особисті фотографії, а також відомості про його приватне життя, які, як стверджує колишній король, неправдиві. Вона також називала Леона «спадковим принцом» та «майбутнім королем», не маючи на це права.

У короля також були сумніви, що він є батьком хлопчика. Як писали британські ЗМІ, султан стверджував, що Леон може бути сином «будь-якого чоловіка азійської зовнішності». Колишній король запропонував росіянці гроші — за умови, що в майбутньому ні Оксана, ні Леон ніколи не намагатимуться вступити з ним у контакт. Модель, за чутками, відкинула цю пропозицію, вимагаючи провести тест на батьківство.

Інших дітей у 52-річного султана, який був одружений двічі, немає.

Як повідомляє видання The Mirror, Леон, якого його мати вважає принцом, почав відвідувати елітний дитячий садок у Лондоні. Сама Оксана працює радником з інвестицій. Султан Келантана колись також навчався у Британії.

Фото Instagram

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