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Воювали в Україні: за що і проти кого з «вагнерівців» ЄС запровадив санкції

17:38 13 грудня 2021
Воювали в Україні: за що і проти кого з «вагнерівців» ЄС запровадив санкції

Стали відомі імена бойовиків ПВК «Вагнер», які увійшли до списку санкцій Євросоюзу. Рішення Єврокомісії опубліковане в офіційному журналі ЄС.

Так, через дії в Україні санкції запроваджено щодо засновника та командира групи «Вагнера» Дмитра Уткіна, а також наближених до нього Дениса Харитонова та Сергія Щербакова.

«Займаючи командну посаду у групі Вагнера, він (Уткін. — Авт.) особисто був присутній на полі бою в Україні, координуючи та плануючи дії членів групи Вагнера», — йдеться у рішенні.

Харитонов обіймає посаду «заступника регіонального керівника Астраханського відділення Спілки добровольців Донбасу». За його визнанням, воюючи на боці проросійських формувань на Донбасі, він особисто збив український вертоліт та два літаки Су-25.

Щербаков же воював на Донбасі у складі сепаратистського батальйону «Степ», на рахунку якого — збитий український вертоліт та два літаки Су-25.

Всього до списку санкцій ЄС внесено 8 осіб, а також компанії «Велада», «Меркурій» та «Євро Поліс».

Зазначимо, раніше стало про активність приватної армії «Вагнера» в Африці. Їхньою метою, стверджують журналісти, є поширення російського впливу на весь «чорний» континент.

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