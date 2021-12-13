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У Британії зафіксували першу смерть пацієнта зі штамом «Омікрон»

14:34 13 грудня 2021
Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, який 9 грудня всьоме став батьком, під час візиту до одного з центрів вакцинації у Лондоні повідомив, що вже зареєстровано перший у країні випадок смерті пацієнта, у якого було виявлено новий штам коронавірусу — «Омікрон».

«На жаль, так, „Омікрон“ призводить до госпіталізацій, і, на жаль, підтверджено, що принаймні один пацієнт помер від „Омікрона“», наводить слова прем'єра Sky News.

Джонсон підкреслив, що існує думка, ніби «Омікрон» — це м'якша версія вірусу. Однак слід звернути увагу на ту швидкість, з якою він поширюється серед населення. Глава уряду закликав населення отримати третю, так звану «бустерну», дозу вакцини.

Раніше, як писали «ФАКТИ», провідний американський імунолог зробив обнадійливу заяву про «Омікрон».

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