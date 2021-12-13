Євросоюз, як і обіцяв, затвердив санкції проти ПВК Вагнера та восьми осіб, пов'язаних із угрупованням найманців. Санкції стосуються операцій ПВК у Сирії, Лівії, ЦАР. Про це повідомив репортер «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк.

У справі ПВК Вагнера запроваджено санкції проти трьох причетних енергокомпаній. Оновлений список підсанкційних осіб та компаній буде опубліковано у бюлетені ЄС 13 грудня.

Нагадаємо, найманці ПВК Вагнера були помічені в операціях на території Сирії та у десяти країнах Африки. У ряді випадків йшлося про встановлення контролю за нафтовими родовищами.

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