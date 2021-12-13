Лев у зоопарку відкусив руку дворічної дівчинки — її батько впав у кому, побачивши це
У зоопарку міста Ібб у Ємені лев відкусив руку дворічної дівчинки на ім'я Донія. Як повідомляє видання Gulf Today, батько фотографував доньку на тлі вольєра, коли дитина просунула руку в отвір захисної сітки. Хижак атакував миттєво.
Батько, на очах якого це сталося, знепритомнів і впав у кому. Дівчинку та чоловіка госпіталізували. Пошкоджену ліву кінцівку Донії довелося ампутувати.
У цьому випадку звинувачують адміністрацію зоопарку, яка не вжила достатньо заходів щодо безпеки відвідувачів, а також батька дівчинки, який мав наглядати за донькою.
Раніше «ФАКТИ» писали — Мати пробігла кілометр за леопардом, який викрав її сина, і відбила дитину голими руками.
Фото Facebook303
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