Лев у зоопарку відкусив руку дворічної дівчинки — її батько впав у кому, побачивши це

У зоопарку міста Ібб у Ємені лев відкусив руку дворічної дівчинки на ім'я Донія. Як повідомляє видання Gulf Today, батько фотографував доньку на тлі вольєра, коли дитина просунула руку в отвір захисної сітки. Хижак атакував миттєво.

Батько, на очах якого це сталося, знепритомнів і впав у кому. Дівчинку та чоловіка госпіталізували. Пошкоджену ліву кінцівку Донії довелося ампутувати.

У цьому випадку звинувачують адміністрацію зоопарку, яка не вжила достатньо заходів щодо безпеки відвідувачів, а також батька дівчинки, який мав наглядати за донькою.

Раніше «ФАКТИ» писали — Мати пробігла кілометр за леопардом, який викрав її сина, і відбила дитину голими руками.

Фото Facebook

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