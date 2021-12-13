У Росії в жіночому монастирі пролунав вибух: є постраждалі

У Росії у місті Серпухові Московської області підліток влаштував вибух поряд із жіночим монастирем. Метою підривника була православна гімназія біля церковної обителі. Медичну допомогу надали шістьом дітям, повідомляє Telegram-канал 112. Персонал та учнів гімназії евакуювано.

Найсильніше від вибуху постраждав сам підривник. Від отриманих травм він помер. Як повідомляє Baza, вибуховою хвилею підлітку відірвало ногу, і шанси вижити були мінімальними через велику крововтрату.

Офіційно повідомляється, що підлітка звали Владислав Струженков. Йому було 18 років, гімназію при монастирі він закінчив у 2021 році. Telegram-канал bbbreaking вважає, що мотивом нападника могла бути помста. Розглядається версія, що під час навчання школяр був жертвою булінгу, а тепер прийшов відплатити за цькування.

Вибуховий пристрій був саморобним. Основою стали петарди, які Владислав активно скуповував нібито для святкування Нового року.

Серед потерпілих від вибуху найсерйозніші травми отримав 15-річний підліток. У нього діагностовано рани ніг та опіки стегна. Інші неповнолітні були оглянуті лікарями, але рани були визнані такими, що не загрожують життю.

Нагадаємо, це вже не перший випадок коли підлітки влаштовують напади на навчальні заклади. У травні 2021 року в Казані 19-річний випускник вчинив стрілянину у школі.

Фото bazabazon/Telegram

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