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40 учасників конкурсу краси серед верблюдів дискваліфіковані через уколи ботоксу

0:05 14 грудня 2021
Верблюд

На конкурсі краси серед верблюдів, що традиційно проводиться в Саудівській Аравії, вибухнув скандал. Відразу 43 тварини були дискваліфіковані — через те, що їхні власники намагалися покращити зовнішність учасників за допомогою уколів ботоксу та інших косметичних процедур для штучного поліпшення зовнішності.

Конкурс краси проводиться у рамках Фестивалю верблюдів імені Абдель-Азіза — першого короля Саудівської Аравії. Хоча європейцям ця ідея може здатися смішною, місцеві ставляться до конкурсу з усією серйозністю. Розведення верблюдів — вигідний бізнес на Близькому Сході. До того ж, як повідомляє CNN, переможці одержують великі грошові призи. Так, цього року на кону понад 66 мільйонів доларів.

У минулі роки господарів деяких верблюдів ловили на використанні колагенових наповнювачів для губ, штучному нарощуванні м'язів тварин за допомогою гормонів. Деякі заводчики вручну витягують верхню губу верблюдів — щоб досягти бажаного обвислого вигляду.

Перед конкурсом, щоб переконатися, що краса тварини природна, учасники проходять медичний огляд з використанням рентгену та ультразвукових обстежень. Порушникам загрожує штраф до 100 тисяч ріалів (приблизно 27 тисяч доларів).

Раніше «ФАКТИ» писали — Індійській моделі запропонували 200 верблюдів за згоду вийти заміж.

Фото Pixabay

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