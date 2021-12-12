Померла Енн Райс, авторка культового роману «Інтерв'ю з вампіром»

У суботу, 11 грудня, у Каліфорнії у віці 80 років померла відома американська письменниця Енн Райс. Світову славу приніс їй роман «Інтерв'ю з вампіром», екранізований Нілом Джорданом у 1994 році. Головні ролі у картині виконали Бред Пітт, Том Круз, Кірстен Данст. У фільмі також зіграли Антоніо Бандерас, Крістіан Слейтер, Стівен Рі. За бюджету 60 мільйонів доларів, «Інтерв'ю з вампіром» зібрав 223,7 мільйона доларів у прокаті.

Після такого успіху книги Енн Райс розкуповувалися миттєво. До найбільш популярних її творів відносяться романи із серії «Вампірські хроніки» та «Мейфейрські відьми».

Жодна інша екранізація книг Райс не досягла такого успіху як «Інтерв'ю з вампіром». В 2002 багато писали про фільм «Королева проклятих», в якому головну роль зіграла співачка Алія. Картина одразу стала культовою, бо ще до виходу її у прокат Алія загинула в авіакатастрофі. Їй було лише 22 роки. Шанувальники побачили у цій трагедії містичну складову.

Енн Райс народилася у Новому Орлеані в ірландській сім'ї. Її батько та старша сестра теж пробували себе у літературі. При народженні дівчинці дали чоловіче ім'я Говард. На цьому наполягла мати. Вона була впевнена, що дочці з чоловічим ім'ям буде легше робити кар'єру у будь-якій сфері. Проте коли малечі було шість років, і її привели до католицької школи для дівчаток, мати-настоятелька поцікавилася, як її звуть. Говард ні секунди не роздумуючи відповіла: «Енн!». З того часу її так і називали.

У 1961 році Енн вийшла заміж за поета та журналіста Стена Райса. У 1966 році в них народилася донька. Дівчинка померла через шість років від лейкемії. У 1978 році Енн народила сина Крістофера, який пішов стопами батьків і став письменником.

У 1998 році Райс впала в кому. Причиною був цукровий діабет, про який вона навіть не здогадувалася. У 2002 році письменниця овдовіла. Смерть чоловіка підірвала її здоров'я. Через рік їй зробили операції на шлунку, після якої вона схудла зі 115 до 55 кг. Здавалося, все пройшло успішно, але у 2004 році Райс ледь не померла через кишкову непрохідність, яка стала наслідком перенесеної операції. За кілька тижнів до смерті в Енн стався інсульт.

Все своє життя вона писала про вампірів, відьом та іншу нечисть. Багато хто вважав, що це спричинило неприйняття нею християнства та католицької церкви, зокрема. Про вихід із лона церкви Райс заявила у віці 18 років. Проте на початку «нульових» вона знову почала відвідувати церкву. Тривало це недовго. У 2010 році письменниця остаточно оголосила про розрив із Ватиканом та публічно пояснила причину.

«Я перестаю бути християнкою. Я виходжу. В ім'я Христа я відмовляюся бути антигеєм. Я відмовляюся бути антифеміністкою. Я відмовляюся бути проти штучного контролю за народжуваністю. Я відмовляюсь бути антидемократом. Я відмовляюсь бути проти світського гуманізму. Я відмовляюсь бути проти науки. Я відмовляюся бути проти життя. В ім'я … Христа, я залишила християнство, щоб бути християнкою. Амінь!» — заявила Енн Райс.

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