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Рахунок жертв йде на десятки: найпотужніший за 100 років торнадо вдарив по п'яти американських штатах

18:06 11 грудня 2021
Руйнування в штаті Кентуккі після торнадо

У ніч на 11 грудня п'ять американських штатів зазнали удару стихії. На Кентуккі, Іллінойс, Міссурі, Арканзас та Теннессі обвалився найпотужніший більш ніж за 100 років торнадо. Тільки в Кентуккі, за даними влади, загинули щонайменше 50 людей. Як заявив губернатор штату Енді Бешир, це не є остаточними даними. Продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Губернатор побоюється, що кількість жертв може зрости до 100.

«Це була одна із найстрашніших і найскладніших ночей в історії Кентуккі… Руйнування величезні», — сказав Бешир на пресконференції. Губернатор запровадив надзвичайний стан у штаті.

Найбільше постраждало містечко Мейфілд із населенням близько 10 тисяч людей. Місцеві жителі й так ледь зводили кінці з кінцями. Тепер багато хто з них втратив дах над головою і все своє майно.

Так виглядала будівля міського суду в Мейфілді ще 10 грудня

Так вона виглядає тепер після торнадо

Саме в Мейфілді загинуло найбільше людей. Коли налетів торнадо, 110 осіб опинилися у пастці у стінах місцевого свічкового заводу. Будівля не витримала сильних поривів вітру.

Інші руйнування в Мейфілді

Поки сумний рекорд за кількістю загиблих встановив у Кентуккі торнадо, який погосподарював тут у 1917 році. Тоді загинули 67 людей. Є всі підстави вважати, що нинішній смерч перевершив цей рекорд.

Довжина смуги руйнувань грудневого торнадо перевищує 320 кілометрів. Це також рекорд.

Значні руйнування спостерігаються у сусідньому Іллінойсі. Там неподалік Сент-Луїса торнадо зруйнував великий склад компанії Amazon. У будівлі перебувало не менше 50 осіб. Є загиблі.

Те, що залишилося від великого складу компанії Amazon

Ще двоє людей загинули в північній частині Арканзасу в будинку для людей похилого віку. Є також жертви в Міссурі та Теннессі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про потужний ураган у Стамбулі та інших містах Туреччини.

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