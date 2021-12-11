Названо переможців конкурсу на найсмішніші фото домашніх тварин

Після того, як були визначені переможці конкурсу на найсмішніші фото диких тварин, стали відомі результати конкурсу на найсмішніші фотографії домашніх улюбленців — Animal Friends Comedy Pet Photo Awards 2021.

Перше місце посіла фотограф Зої Росс. І пес на прізвисько Пеппер. На знімку вдалося зняти вдалий момент з мильною бульбашкою. Зої отримає грошовий приз у розмірі 2000 фунтів (близько 2660 доларів), а також різноманітні подарунки від спонсорів та офіційний сертифікат.

Наводимо також інші кумедні фотографії, що вийшли у фінал.

Раніше «ФАКТИ» також писали — Названо переможців конкурсу на найкращі фото собак.

Фото comedypetphoto.com

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