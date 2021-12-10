Британський суд дозволив екстрадувати Джуліана Ассанжа до США

Високий суд Лондона дозволив екстрадувати із Великобританії до США засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа. Там австралійському журналісту може загрожувати до 175 років ув'язнення. Американська прокуратура хоче судити його за крадіжку та оприлюднення секретної інформації, яка стосується оборони.

Таким чином, як повідомляє Бі-бі-сі, американська сторона виграла апеляцію, яку подала після винесеного в січні рішення британського суду про неприпустимість екстрадиції у зв'язку зі станом психічного здоров'я Ассанжа.

Тепер Джуліан Ассанж, своєю чергою, може оскаржити нове рішення. Його наречена Стелла Моріс заявила, що їхні юристи це зроблять найближчим часом.

50-річний Ассанж з 2019 року перебуває у британській в'язниці. Його заарештували за порушення умов визволення з-під варти під заставу. З 2012 до 2019 року засновник WikiLeaks жив у посольстві Еквадору в Лондоні.

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