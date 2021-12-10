Померла Ліна Вертмюллер, культовий кінорежисер, подруга Фелліні та Мастроянні

У четвер, 9 грудня, у Римі померла Ліна Вертмюллер, всесвітньо відомий кінорежисер та сценарист. Їй було 93 роки. Вертмюллер увійшла в історію як перша жінка-режисер, яка була висунута на здобуття премії «Оскар». Це було у 1975 році. Американська кіноакадемія включила італійку до списку номінантів за фільм «Паскуаліно Семеро красунь». Картина боролася за «Оскар» ще у трьох номінаціях, зокрема «Найкращий фільм іноземною мовою» та «Найкращий актор» — Джанкарло Джанніні.

Джанніні тоді набув світової популярності. Він знімався у Вертмюллер ще в кількох фільмах, зокрема в культових картинах «Ображена честь Мімі-металурга», «Фільм про любов і анархію», «Віднесені незвичайною долею у блакитне море в серпні».

Цікаво, що у 2002 році рімейк «Віднесених незвичайною долею» зняв Гай Річі. Він тоді був одружений з Мадонною, і вона виконала у фільмі головну жіночу роль. А її партнером став син Джанкарло Джанніні Адріано Джанніні. Проте «Віднесені» з Мадонною з тріском провалилися у прокаті. З цього провалу почався розкол у сімейних стосунках між Мадонною та Річі, який призвів до їхнього розлучення.

Ліна Вертмюллер народилася 14 серпня 1928 року у Римі в аристократичній швейцарській сім'ї. При народженні вона отримала ім'я Арканджела Феліче Ассунта Хоб Вертмюллер фон Ельгг Еспаньйол фон Брауейх. У 1951 році закінчила Римську театральну Академію під керівництвом П'єтро Шарова, працювала асистентом режисера в музичному та драматичному театрах. Ліна дружила з тодішньою дружиною Марчелло Мастроянні Флорою Карабеллою. Вони разом навчалися у школі. Флора попросила чоловіка, і той замовив слівце перед Федеріко Фелліні, який погодився спробувати молоду аристократку як свою асистентку. Ліна допомогла Фелліні зняти його великі картини «Солодке життя» та «Вісім із половиною». Пізніше вона згадувала, що була поганою помічницею, але Федеріко продовжував працювати з нею, бо вона викликала в нього симпатію.

У 1963 Вертмюллер представила свій перший фільм. Це була камерна історія «Василіски», в якій відчувався вплив Фелліні. Успіх Ліні принесла музична комедія «Рита-настира». Це була її перша спільна робота з Джанкарло Джанніні.

Сама Вертмюллер поділяла свою творчість на два основні етапи. Вона говорила, що глядачі її любили за легкі комедії, а критики цінували за сатиричні картини.

Успіх фільму «Паскуаліно Семеро красунь» відкрив перед Ліною двері голлівудських студій. Але її американський вояж був коротким. У США Вертмюллер зняла лише один фільм — іронічну комедію з елементами еротики «Кінець світу в нашому подружньому ліжку одного разу дощовитою ніччю». У прокаті вона провалилася, і Ліна повернулася до Італії.

1990 року вона зняла для телебачення комедію з Софі Лорен у головній ролі — «Субота, неділя і понеділок» за п'єсою Едуардо де Філіппо. У 2001 році Лорен і Джанніні зіграли у картині Вертмюллер «Франческа і Нунціата».

Ліна також поставила кілька опер на театральній сцені, які потім були показані на італійському телебаченні.

Ліна Вертмюллер була одружена з художником-декоратором Енріко Джобом. Він працював разом із дружиною над її фільмами. Енріко помер у березні 2008 року. Єдина донька Ліни та Енріко Марія Зуліма Джоб стала актрисою.

У 2019 році Американська кіноакадемія все ж таки нагородила Вертмюллер. Їй було вручено почесного «Оскара» за видатні заслуги в кінематографі.

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