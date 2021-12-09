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Світ

У Бориса Джонсона народилася сьома дитина

16:58 9 грудня 2021
Борис та Керрі Джонсон

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон та його третя дружина Керрі (у дівоцтві Саймондс) оголосили про те, що у них народилася друга дитина. Це «здорова дівчинка». Як пише видання Hello!, вона з'явилася на світ в одній із лікарень Лондона. 33-річна мати та новонароджена почуваються добре.

Джонсон і Саймондс були першою в історії Британії неодруженою парою, що жила в резиденції прем'єрів на Даунінг-стріт, 10. Офіційно вони одружилися у травні цього року. Джонсон став другим британським прем'єр-міністром, який одружився в період перебування на посаді, після лорда Ліверпула, який одружився в 1822 році.

У подружжя є син Вілфред, який народився у квітні 2020 року. Про другу вагітність Керрі стало відомо минулого літа.

У 57-річного Джонсона є ще п'ятеро дітей: четверо дорослих нащадків від колишньої дружини Марини Вілер та 12-річна позашлюбна дочка від мистецтвознавця Гелен Макінтайр.

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