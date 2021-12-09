Пара зіграла весілля через 11 років після заручин та за три дні до смерті нареченої

Бен і Джен Купер із британського графства Шропшир оголосили про свої заручини ще у 2010 році. Проте, як пише видання Daily Mail, протягом 11 років вони постійно відкладали дату весілля з різних причин — через роботу, через смерть членів сім'ї та інші обставини. За цей час у пари народилося троє дітей (Джен також мала ще двох від першого шлюбу). Нарешті вони одружилися. Проте їхній шлюб, на відміну від заручин, був дуже коротким. Через три дні після церемонії 43-річна наречена померла від раку грудей.

Скромну церемонію провели у хоспісі. «Було тільки двоє нас, мати Джен і два свідки. Ми увімкнули для Джен музику Bon Jovi, одягли її в сукню і випили трохи шампанського … Діти так хвилювалися про весілля, що я боявся прийти додому і сказати їм, що ми вже одружилися, і що вони не змогли бути там. Але вони були такі щасливі за нас», — розповів наречений.

Джен, вчителька математики, давно боролася з недугою. Протягом п'яти років вона вважала, що позбавилася хвороби після курсу лікування. Проте минулого року їй знову поставили страшний діагноз. Цього разу поєдинок з хворобою жінка програла.

34-річний Бен був біля дружини в останні хвилини, коли вона мирно померла. Останні слова, які Бен сказав їй були про його кохання та про те, що діти теж її люблять.

«Я нарешті одружився з коханням всього мого життя. Це не зовсім такий день, як ми планували, але все ж таки він дивовижний. Моє серце розбите через те, що наш шлюб тривав дні, а не роки. Не відкладайте важливих речей на потім. Скажіть людям, яких ви любите, про свої почуття прямо зараз», — написав Бен Купер у соцмережі Twitter пост, який зібрав близько 100 тисяч лайків.

Джен із дітьми

Раніше «ФАКТИ» писали — Паралізована наречена довела нареченого до сліз, з'явившись на весіллі на ногах, а не в інвалідному візку.

Фото Twitter

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