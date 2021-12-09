«Справжній прихильник кіно»: собака розвеселив мережу копіюванням героя мультфільму «101 далматинець» (відео)
Дворічна німецька вівчарка на прізвисько Дейзі розвеселила користувачів мережі копіюванням персонажа з діснеївського мультфільму 1961-го року «101 далматинець». У відео, яке було опубліковано її господарем в соцмережі TikTok, Дейзі, не відриваючи очей від екрана, захоплено наслідує одного з головних героїв — пса на прізвисько Понго. Під час сцени, де Понго краде у свого господаря капелюх, Дейзі, уважно стежачи за тим, що відбувається, у той момент, коли Понго трясе головою з капелюхом у пащі, радісно повторює його жест, тримаючи в зубах іграшку.
Як зазначили користувачі мережі, вона робить це так синхронно, начебто вже багато разів дивилася цей мультфільм. «Справжній прихильник кіно», «Фанатка кінозірки Понго», «Це найкраще з того, що я бачив сьогодні», «Ось так талант. Голлівуд, ти це бачиш?», «Собачий еквівалент того, як люди цитують репліки із фільму», — писали у коментарях.
Відео набрало понад 1,8 мільйона переглядів.
@daisygirlgsd Oh! You know just hanging з Pongo. #gsd #gsdoftiktok #gsdlove #gsdlover #gsdmomma #daisythegsd #germanshepherd #germanshedder #101dalmatians Cruella De Vil (101 Dalmations) — Piano Man Tom
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