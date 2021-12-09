Уродженка СРСР відмовилася від посади у міністерстві фінансів США через нападки на її радянське походження

55-річна Сауле Омарова, чию кандидатуру на посаду голови Управління фінансового контролю США висунув президент США Джо Байден, відмовилася претендувати на цю посаду.

Як повідомляє CNBC, це сталося після того, як республіканці розкритикували Омарову через її радянське походження. Так, на слуханнях у Сенаті представник Республіканської партії Джон Кеннеді сказав, що не знає, як її називати — професором чи товаришем, а також поцікавився, чи вийшла вона з комсомолу.

А член банківського комітету Сенату Пет Тумі зажадала, щоб Омарова надала свою дипломну роботу під назвою «Економічний аналіз Карла Маркса та теорія революції в „Капіталі“», яку вона написала, будучи студенткою Московського державного університету. І сказала, що ідеї Омарової щодо банківської системи США є «соціалістичним маніфестом».

Байден заявив, що прийняв заяву Омарової про зняття її кандидатури, але зазначив при цьому, що вона зазнала «недоречних особистих атак».

Саула Омарова народилася в Казахстані. Закінчила філософський факультет МДУ. 1991 року за програмою студентського обміну поїхала до США, де залишилася після розпаду СРСР. В Університеті Вісконсіна вона захистила дисертацію і здобула докторський ступінь з політології, а потім і ступінь доктора в Пріцкерській школі права Північно-Західного університету в Чикаго. З 2014 року вона обіймає посаду професора у школі права Корнеллського університету.

В одному з інтерв'ю Саулі Омарова розповіла, що у радянські роки була антикомуністкою. За її словами, студенткою вона читала заборонені речі, слухала групу Pink Floyd та вела з друзями бесіди про дисидента Олександра Солженіцина.

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Фото New York Times

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