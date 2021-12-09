Папа Римський заявив, що «гріхи плоті» не такі вже й серйозні

Папа Римський Франциск у розмові з журналістами заявив, що «гріхи плоті» не такі вже й серйозні — порівняно з такими, як ненависть і гординя. Як повідомляє агентство Reuters, 84-річний понтифік сказав це, обговорюючи затверджену ним відставку архієпископа Парижа Мішеля Опеті, в яку той подав після того, як стало відомо про його стосунки з жінкою.

Франциск наголосив, що прийняв відставку 70-річного Опеті не тому, що він згрішив, а тому, що чутки поставили його у становище, в якому він більше не може керувати єпархією. І додав, що єпископ став жертвою несправедливості.

Опеті, пов'язаний церковним правилом безшлюбності, заперечує інтимний зв'язок із жінкою, чиє ім'я не називається. Але визнав, що його поведінка могла вважатися двозначною.

«Це було порушенням шостої заповіді („Не чини перелюбу“), але не повною мірою. Невеликі ласки, масаж, зроблений секретарці, — ось у чому звинувачення. Це гріх, але не найгірший», — сказав Франциск. Він також додав, що всі люди грішні — у тому числі він сам.

«Він був засуджений, але ким? Громадською думкою, плітками», — сказав голова католицької церкви.

Раніше «ФАКТИ» писали — Іспанський єпископ зрікся сану, закохавшись у письменницю еротичних романів.

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