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«Провокаційне питання»: в Путіна поцікавилися, чи збирається РФ нападати на Україну

20:28 8 грудня 2021
Путін

Російський президент Володимир Путін назвав провокаційним інтерес журналістів до теми про новий виток агресії проти України. Пряме питання про те, чи збирається Росія нападати на Україну, було поставлено на прес-конференції 8 грудня. Путін у відповідь на це вирішив поговорити про «російську миролюбність».

«Це питання провокаційне. Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але вона має право забезпечувати свою безпеку», — заявив на це Путін.

Російський лідер підтвердив, що тема України порушувалася під час останніх переговорів із президентом США Джо Байденом.

«Ми порушили питання розширення НАТО на схід, у тому числі і за рахунок України… Ми постійно публічно попереджаємо, що для нас це неприйнятно… Ми домовилися, що ми продовжимо дискусію», — заявив Путін. Протягом тижня РФ збирається направити свої пропозиції Штатам, а в перспективі вимагатиме створення спеціальної структури, де можна було б обговорювати питання розширення НАТО.

Нагадаємо, після переговорів Байдена та Путіна було оголошено, що телефонна розмова американської сторони з президентом України теж відбудеться, але лише 9 грудня. Проте Володимир Зеленський оцінив факт переговорів Байдена та Путіна як позитив та українську перемогу.

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