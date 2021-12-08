27.13 / 27.33 30.52 / 30.89
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У червоній святковій сукні та у сережках королеви: Кейт Міддлтон стала господинею різдвяного концерту

19:35 8 грудня 2021
Кейт Міддлтон

8 грудня у лондонському Вестмінстерському абатстві відбувся різдвяний концерт. Його господинею стала герцогиня Кембриджська, яка нещодавно відвідала виставку яєць Фаберже.

Кейт Міддлтон прибула на концерт разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом, який виступив з промовою. 39-річна Кетрін була у новій сукні-пальті вартістю 4000 доларів святкового яскраво-червоного кольору від Catherine Walker та туфлях у тон. Як зазначає видання Daily Mail, чорну версію цього вбрання Міддлтон одягала на похорон чоловіка королеви принца Філіпа у квітні цього року.

Герцогиня також одягла сережки з діамантів та сапфірів, які їй позичила бабуся Вільяма — королева Єлизавета II. Колись вони належали матері Єлизавети. Сережки добре поєднувалися з каблучкою із сапфірів та діамантів принцеси Діани, яке Вільяма подарував Кейт на честь заручин.

Були присутні також дружина дядька Вільяма принца Едварда — графиня Уессекська Софі, кузини Вільяма Зара Тіндолл, принцеси Беатріс та Євгенія, батьки Кейт Керол і Майкл Міддлтони, її брат Джеймс зі своєю дружиною Алізе та сестра Піппа.

У концерті взяли участь такі зірки, як Еллі Голдінг та Леона Льюїс, а також хор абатства.

Трансляція концерту відбудеться напередодні Різдва на телеканалі ITV. Спочатку планувалося, що цю подію висвітлюватиме телекомпанія Бі-Бі-Сі (BBC). Проте договір був розірваний після сварки з королівською сім'єю через документальний фільм «Принци та преса», який вийшов на каналі BBC2 і де стверджувалося, що принц Вільям нібито зливав журналістам у ході інформаційної війни відомості про свого брата принца Гаррі та Меган Маркл. Члени королівської сім'ї виступили зі спільною заявою, в якій звинуватили телекомпанію в тому, що вона видала за справжні факти «роздуті та необґрунтовані заяви». Кейт та Вільям оголосили телекомпанії бойкот, віддавши перевагу її конкуренту.

Родичі Кейт

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо

Раніше «ФАКТИ» писали — Фото Кейт Міддлтон з підбитим оком обурило користувачів мережі.

Фото Twitter/Daily Mail

1043

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ані Лорак

«Що ж ти з собою зробила?»: шанувальники не впізнали «оновлену» Ані Лорак

Григорій Решетнік та Злата Огнєвіч

Григорій Решетнік натякнув, з ким насправді залишилася Злата Огнєвіч

Індексація пенсій у березні: на скільки збільшаться виплати

Індексація пенсій у березні: на скільки збільшаться виплати

Кейт Міддлтон

У червоній святковій сукні та у сережках королеви: Кейт Міддлтон стала господинею різдвяного концерту

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.