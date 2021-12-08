Провідний американський імунолог зробив обнадійливу заяву про «Омікрон»

Експерти з різних країн світу зазначають, що новий штам коронавірусу «Омікрон», хоч і є більш агресивним у порівнянні зі своїми попередниками, викликає в інфікованих менш важку форму ковіду. Наприклад, у Великій Британії поки не довелося госпіталізувати жодного пацієнта, зараженого «Омікроном».

У неділю, 5 грудня, в інтерв'ю телеканалу CNN провідний американський імунолог Ентоні Фаучі назвав обнадійливими початкові дані щодо «Омікрону». «Поки що не схоже, що цей штам має високий рівень небезпеки. Але ми дійсно повинні бути дуже обережними, перш ніж робити якісь висновки про те, що він менш серйозний та не викликає важких захворювань у порівнянні з «Дельтою», — заявив Фаучі.

За даними органів охорони здоров'я США, «Омікрон» стрімко поширюється по всій країні. Станом на 8 грудня цей штам було виявлено вже у 15 з 50 американських штатів.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) також повідомляє, що у світі поки що не зафіксовано смертельних випадків серед тих, хто заразився «Омікроном». Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я Майкл Раян заявив, що знадобиться ще кілька тижнів для вивчення цього штаму, щоб остаточно визначити ступінь його заразності та здатність викликати тяжкий перебіг ковіду.

Нагадаємо, раніше ВООЗ повідомляла, що множинні мутації «Омікрону» (штам відрізняється їхньою рекордною кількістю — 50 (!) мутацій) дозволяють йому обходити імунну систему людей, які повністю вакцинувалися або перехворіли на інші різновиди ковіду.

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