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Убив дружину, трьох дітей та себе через фальшивий ковід-сертифікат: подробиці трагедії в Німеччині

4:32 9 грудня 2021
Поліціянти

У німецькому місті Кенігс-Вустергаузен у федеральній землі Бранденбург сталася трагедія. 40-річний місцевий житель застрелив дружину-ровесницю, трьох дітей (дівчаток у віці чотирьох, восьми та десяти років), а потім наклав на себе руки.

Як виявилося, причиною чотирьох убивств та самогубства став підроблений ковід-сертифікат. Як повідомляє видання Berliner Morgenpost, у передсмертній записці німець повідомив, що сфальшував сертифікат для своєї дружини. Але про це стало відомо його роботодавцю. Чоловік, який працював у Технічному університеті прикладних наук Вільдау, злякався, що його заарештують та «заберуть дітей».

«З великою тривогою та здивуванням ми дізналися про смерть одного з наших співробітників. Ми втратили давнього та шановного колегу», — заявили у пресслужбі університету. Проте інформацію про підроблений сертифікат не стали коментувати.

Зараз у Німеччині потрібно пред'являти ковід-серифікати для відвідування більшості магазинів (крім продовольчих), установ, культурних заходів та користування громадським транспортом.

Раніше «ФАКТИ» писали — Чому скоротили термін дії жовтого COVID-сертифікату: головний санлікар назвав причину.

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