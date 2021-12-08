Над Південнокитайським морем поблизу Гонконгу пілот зняв таємничу «флотилію НЛО». Загадкові вогні на висоті приблизно 12 тисяч кілометрів рухалися у суворому порядку, а потім зникли в хмарах. «Я не знаю, що це таке. Це якесь дивне лайно», — чути, як каже пілот за кадром.

Відео стало вірусним у соцмережах. Як пише видання Daily Star, багато користувачів мережі стверджують, що це найякісніше зображення непізнаних літаючих об'єктів за багато років.

У коментарях хтось поспішив заявити, що це ракети, випущені з воєнного літака. На це їм заперечили — чому ж вони тоді рухалися таким рівним строєм.

Стверджували також, що це вогні одного великого інопланетного космічного корабля, який поспішив втекти, коли його помітили. Інші нарахували там щонайменше чотири НЛО у кожному ряді.

Раніше, як писали «ФАКТИ», китайці знайшли на зворотномубоц і Місяця загадкову «хатинку».

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