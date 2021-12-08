27.13 / 27.33 30.52 / 30.89
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Пілот зняв «флотилію НЛО» над морем — відео стало вірусним у соцмережах

0:07 9 грудня 2021
НЛО

Над Південнокитайським морем поблизу Гонконгу пілот зняв таємничу «флотилію НЛО». Загадкові вогні на висоті приблизно 12 тисяч кілометрів рухалися у суворому порядку, а потім зникли в хмарах. «Я не знаю, що це таке. Це якесь дивне лайно», — чути, як каже пілот за кадром.

Відео стало вірусним у соцмережах. Як пише видання Daily Star, багато користувачів мережі стверджують, що це найякісніше зображення непізнаних літаючих об'єктів за багато років.

У коментарях хтось поспішив заявити, що це ракети, випущені з воєнного літака. На це їм заперечили — чому ж вони тоді рухалися таким рівним строєм.

Стверджували також, що це вогні одного великого інопланетного космічного корабля, який поспішив втекти, коли його помітили. Інші нарахували там щонайменше чотири НЛО у кожному ряді.

Раніше, як писали «ФАКТИ», китайці знайшли на зворотномубоц і Місяця загадкову «хатинку».

18

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ані Лорак

«Що ж ти з собою зробила?»: шанувальники не впізнали «оновлену» Ані Лорак

Григорій Решетнік та Злата Огнєвіч

Григорій Решетнік натякнув, з ким насправді залишилася Злата Огнєвіч

Кейт Міддлтон

У червоній святковій сукні та у сережках королеви: Кейт Міддлтон стала господинею різдвяного концерту

Індексація пенсій у березні: на скільки збільшаться виплати

Індексація пенсій у березні: на скільки збільшаться виплати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.