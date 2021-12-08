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Світ

У ВООЗ заявили, що обов'язкова вакцинація від коронавірусу має бути «абсолютно крайнім заходом»

13:02 8 грудня 2021
Щеплення

Глава європейського відділу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге заявив, що введення обов'язкової вакцинації має бути «абсолютно крайнім заходом, який потрібно застосовувати лише тоді, коли вичерпані всі інші можливі варіанти» для збільшення кількості щеплених людей.

Як повідомляє видання Politico, він також наголосив, що при цьому важливим є рівень довіри до влади в тих чи інших країнах. «Те, що прийнятне в одній спільноті, може не працювати або не бути прийнятним в іншій», — сказав він. І додав, що вимоги до вакцинації не повинні призводити до нерівності з доступом людей до охорони здоров'я.

Клюге також закликав посилити захист дітей, оскільки у цій віковій категорії останнім часом спостерігається зростання захворюваності. Він наголосив на необхідності використання масок у школах.

Раніше Австрія стала першою в Європі країною, яка оголосила про запровадження обов'язкової вакцинації з 1 лютого 2022 року.

Раніше «ФАКТИ» писали — В Україні з 9 грудня розширюють перелік професій, для яких COVID-вакцинація є обов'язковою: кого це стосується.

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