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США оголосили бойкот зимовій Олімпіаді у Пекіні

12:20 8 грудня 2021
Олімпіада в Пекіні 2022

У понеділок, 6 грудня, прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати бойкотуватимуть зимові Олімпійські ігри в Пекіні. Поки що йдеться про дипломатичний бойкот. Це означає, що американські спортсмени матимуть змогу взяти участь в Олімпіаді, проте офіційні представники влади проігнорують змагання.

«Адміністрація президента Байдена не спрямовуватиме на зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри 2022 року в Пекіні дипломатів чи інших офіційних представників. Причина — геноцид і злочини проти людяності в Сіньцзяні та інші порушення прав людини», — пояснила таке рішення Вашингтона Псакі.

Відносини між США та КНР останнім часом знову загострилися, цього разу через Тайвань. Пекін вважає Тайвань бунтівною провінцією, яка у разі потреби має бути возз'єднана з Китаєм будь-яким шляхом, включаючи військовий. Крім того, напруженість у відносинах між двома країнами зростає через торговельні суперечки, ситуацію з правами людини, зокрема переслідування уйгурів у провінції Сіньцзян та ставлення Пекіна до Гонконгу.

Рішення Вашингтона поки що не підтримують його європейські союзники. Так, новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його кабінет поки не має наміру приєднуватися до американського дипломатичного бойкоту зимової Олімпіади. «Ми дуже ретельно обговоримо одне з одним ставлення до Китаю, а також з партнерами в Європі та в усьому світі», — обережно наголосив Шольц.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) висловив повагу до рішення США. «Присутність представників уряду та дипломатів — суто політичне рішення кожного уряду, яке МОК, що є політично нейтральним, повністю поважає», — заявив представник комітету журналісту «Франс-прес».

Пекін різко розкритикував Вашингтон за дипломатичний бойкот зимової Олімпіади. «Рішення США є порушенням принципу відсутності політики у спорті. США заплатять за свою помилкову поведінку. Їхня спроба завадити Іграм на підставі ідеологічних забобонів, заснованих на брехні та чутках, лише викриє їхні похмурі наміри», — заявив представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь.

Зимові Олімпійські ігри мають відбутися у Пекіні з 4 по 20 лютого, Паралімпіада — з 4 по 13 березня 2022 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Китай шокував розвідку США, таємно провівши випробування гіперзвукової ракети, здатної нести ядерний заряд.

Фото Twitter Beijing 2022

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