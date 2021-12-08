Змістила Ангелу Меркель: колишню дружину Джеффа Безоса визнано найвпливовішою жінкою у світі

Американський журнал Forbes опублікував свій щорічний список найвпливовіших жінок світу. Вперше за останні десять років змінився лідер рейтингу. З 2011 року його беззмінно очолювала Ангела Меркель, яка цього місяця залишила посаду канцлера Німеччини.

Тепер на першому місці опинилася письменниця Маккензі Скотт — колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса. Вона є однією з найбагатших жінок світу (після «найдорожчого у світі розлучення» у 2019 році Маккензі отримала чверть акцій Amazon, що належали чоловікові) і активно веде благодійну діяльність. За два з лишком роки Скотт, статки якої оцінюються у 57 мільярдів доларів, передала загалом 8,6 мільярда доларів 780 організаціям та фондам, які займаються такими питаннями, як гендерна рівність, расова справедливість, громадська охорона здоров'я.

Друге місце дісталося Камалі Гарріс — першій в історії США жінці, яка обійняла посаду віцепрезидента країни.

На третьому — голова Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Четвертий рядок зайняла генеральний директор General Motors Мері Барра — перша в історії жінка-голова великого міжнародного автовиробника.

Замикає першу п'ятірку колишня дружина мільярдера Білла Гейтса Мелінда Гейтс.

Королева Великобританії Єлизавета II, чиє здоров'я останнім часом похитнулося і яка рідше стала з'являтися на публіці, опустилася на 70-е місце.

У списку знайшлося місце і для представниць шоу-бізнесу — співачки Ріанни, яка нещодавно була проголошена національним героєм Барбадоса (68-е місце), кінозірки Різ Візерспун (74-е місце), співачек Бейонсе (76-е місце) та Тейлор Свіфт (78 місце).

Раніше «ФАКТИ» писали — Меган Маркл визнали найвпливовішим членом королівської родини у світі, відсунувши на друге місце Єлизавету II.

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