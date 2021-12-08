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Мати пробігла кілометр за леопардом, який викрав її сина, і відбила дитину голіруч

9:00 8 грудня 2021
Леопард

В Індії жителька одного з сіл у штаті Мадхья-Прадеш Кіран Байга понад кілометр бігла за леопардом, який викрав її шестирічного сина Рахула.

Пізно ввечері хижак напав на дитину, яка сиділа біля вогнища поблизу будинку. Кіран, мати трьох дітей, тим часом була поруч, тримаючи на руках молодшу дитину. Швидка атака леопарда застала її зненацька. Жінка швидко передала дитину старшому синові, веліла дітям залишатися вдома, і кинулася на здогін.

Як повідомляє видання India Times, наздогнавши звіра, відважна Кіран Байга, озброєна лише материнським інстинктом, вступила з ним у бій та голіруч відбила дитину. Леопард не хотів так просто відпускати здобич. У ході боротьби жінка отримала серйозні травми, і сама могла б стати жертвою, якби на допомогу не прийшли односельці, які почули про напад і побігли до лісу.

Побачивши людей і почувши крики, тварина зникла в джунглях. Кіран знепритомніла. Мати та дитина були госпіталізовані. Тепер їхні життя поза небезпекою.

Раніше «ФАКТИ» писали, що мати голими руками відбила п'ятирічного сина у пуми, що напала на нього.

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