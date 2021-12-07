У вівторок, 7 грудня, відбулися переговори між президентом США Джо Байденом та російським лідером Володимиром Путіним. Вони проходили в закритому для преси режимі відеозв'язку. Путін перебував у своїй резиденції у Сочі, куди він напередодні прилетів із Делі. Байден був у Білому домі у Вашингтоні.

Відеосаміт тривав дві години. Жодних подробиць поки що немає. На сайті Білого дому з'явилось коротке повідомлення. Ось його текст:

«Президент Джозеф Байден провів сьогодні відеопереговори з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити низку тем, які є на порядку денному у відносинах між США та РФ. Президент Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та наших європейських союзників щодо ескалації російських сил навколо України та дав ясно зрозуміти, що США та наші союзники дадуть відповідь сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації. Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України та закликав до деескалації та повернення до дипломатії. Обидва президенти доручили своїм командам працювати далі над досягнутими домовленостями, зокрема Сполучені Штати робитимуть це у тісній співпраці зі своїми союзниками та партнерами. Президенти також обговорили американсько-російський діалог про стратегічну стабільність, окремий діалог про боротьбу з програмами-здирниками, а також спільну роботу з регіональних проблем, таких як Іран».

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