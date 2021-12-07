Байден помахав Путіну рукою, але забув увімкнути мікрофон

У вівторок, 7 грудня, відбулися переговори між президентом США Джо Байденом та російським лідером Володимиром Путіним. Вони проходили в закритому для преси режимі відеозв'язку. Путін перебував у своїй резиденції у Сочі, куди він напередодні прилетів з Делі. Байден був у Білому домі у Вашингтоні.

Відеосаміт розпочався о 17:08 за київським часом та тривав понад дві години. Зустріч закінчилася о 19:10.

Перші хвилини переговорів було показано кількома телеканалами. Байден спочатку забув увімкнути мікрофон, але швидко зрозумів свою помилку.

Зазначається також, що президент США привітав Путіна, помахавши рукою. Обидва лідери обмінялися вітальними репліками та висловили жаль, що їм не вдалося зустрітися очно.

Нагадаємо, така зустріч відбулася у Байдена та Путіна у Женеві у червні.

Підсумки відеосаміту поки що не повідомляються. Відомо, що сторони мали намір обговорити ситуацію на кордоні між Україною та Росією, кібербезпеку та низку інших нагальних проблем.

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