Евакуація американців з України у разі нападу Росії: у Білому домі вивчають варіанти

Адміністрація президента США Джо Байдена, який в ці хвилини проводить відеоспілкування з очільником Кремля Путіним, вивчає варіанти можливої евакуації американських громадян з України, якщо Росія все ж наважиться на пряме вторгнення в країну. Про це CNN повідомило з посиланням на декілька власних джерел.

За їх даними, плануванням дій на випадок непередбачених обставин керує Пентагон.

І хоча нині Адміністрація Байдена не бачить потреби в евакуації, зазначається, що саме обговорення її можливості показує, наскільки серйозно адміністрація Байдена ставиться до можливості вторгнення.

Також стало відомо, що Пентагон планує одразу кілька різних сценаріїв на випадок необхідності евакуації, починаючи від невеликої евакуації лише невеликої кількості державних службовців США та закінчуючи масштабнішою евакуацією американських громадян.

Нагадаємо, американський сенатор, член Комітету з закордонних справ Кріс Мерфі впевнений, якщо Росія, яка зосередила біля кордонів з Україною величезну кількість військової техніки та особового складу, піде далі у своїх діях, то для Москви Україна може стати новим Афганістаном.

Фото Reuters

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