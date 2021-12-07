Почалися переговори Байдена та Путіна: обговорюють п’ять питань

У вівторок, 7 грудня, приблизно о 17:00 за київським часом розпочалися переговори між Джо Байденом та Володимиром Путіним. Президент США та російський лідер спілкуються в режимі відеоконференції. Скільки триватиме їхня розмова, ніхто точно сказати не може. Напередодні переговорів, перших після женевської зустрічі, обидві сторони дали зрозуміти, що розраховують на ґрунтовну розмову.

У Кремлі повідомили, що розмовлятимуть лідери двох країн через захищений канал відеозв'язку. Жодного прямого ефіру на телеканалах не передбачено. «Перші кадри покажуть. Але, зрозуміло, лише перші. Все спілкування — у закритому режимі», — наголосив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він також зазначив, що бесіда має бути «досить докладною і тривалою». Проте заяв за підсумками не буде.

Раніше Білий дім повідомляв, що Байден має намір обговорити з Путіним п'ять головних проблем. Одна з них — напруження, що зростає з вини Москви, на кордоні між Україною та Росією. Президент США має намір добиватися від Путіна відведення російських військ, концентрація яких поблизу українського кордону за останні тижні стала вкрай небезпечною.

1 грудня стало зрозуміло, яку гру веде Путін. Господар Кремля зробив заяву, в якій запропонував організувати предметні переговори щодо юридичних гарантій нерозширення НАТО. Він вказав на зростання напруженості на західних кордонах Росії та необхідність «надійних та довгострокових гарантій безпеки», закріплених на папері. При цьому Путін звинуватив західні країни в тому, що ті не дотримуються усних домовленостей.

«Сподіваюся, що нікому не спаде на думку перейти щодо Росії так звану червону межу. А де вона проходитиме — це ми визначатимемо в кожному конкретному випадку самі», — наголосив Путін у тому самому виступі.

3 грудня Байден перед відльотом на вихідні до Кемп-Девіда сказав журналістам, що «не визнає нічиєї червоні лінії». «Ми давно знаємо про дії Росії, я вважаю, що на нас чекає довга розмова», — сказав американський президент.

Вранці 7 грудня провідні американські ЗМІ, зокрема телеканал CNN, повідомили, що Байден має намір попередити Путіна про найжорсткіші санкції, які будуть введені, якщо Росія зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. CNN, посилаючись на свої джерела в Білому домі та Державному департаменті США, вказує, що йдеться про відключення російських банків від міжнародної системи SWIFT, а також про включення до списку санкцій найближчих помічників Путіна.

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Коментуючи ці повідомлення, Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не бачать непрямих підтверджень від США щодо можливості запровадження нових санкцій щодо Росії. Він припустив, що це або качка, або навмисне зливання інформації, метою якого є надання психологічного тиску на Москву перед початком переговорів.

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