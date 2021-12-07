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Світ

У Москві відвідувач центру адмінпослуг розстріляв людей після зауваження щодо маски

15:33 7 грудня 2021
Пістолет

У Москві 45-річний чоловік, який відмовився одягнути захисну маску, влаштував стрілянину У Багатофункціональному центрі — є жертви та постраждалі.

При вході до БФЦ відвідувач відмовився надіти маску, а коли охоронець спробував вивести його, відкрив вогонь із пістолета. За даними «360tv», загинули двоє — співробітниця центру та відвідувач. Постраждали троє людей, зокрема й 10-річна дівчинка.

Пізніше стало відомо, що школярка померла у лікарні.

Але у Слідкомі цю інформацію спростували.

Чоловіка затримав співробітник підрозділу з питань міграції. За словами очевидців, він був у неадекватному стані. 

Відносно нього порушено дві кримінальні справи: «Вбивство двох і більше осіб» та «Незаконний обіг зброї». Чоловікові загрожує довічне ув'язнення. За деякими даними, стрілець використав бойову зброю.

Тим часом «База» викладає у мережу відео, зняте в районі БФЦ у Москві.

 

А Readovka стверджує, що затриманий раніше служив у Службі зовнішньої розвідки. Крім зброї при ньому була сумка з проводами, де, ймовірно, міг бути вибуховий пристрій. Стрілок перебуває у неадекватному стані, на допиті він розповідає слідчим про пандемію та світову змову.

Нагадаємо, що в Росії восени цього року 18-річний студент влаштував бійню у Пермському державному університеті — загинули 8 людей, 24 — постраждали.

Фото з Pixabay.

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