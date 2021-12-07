Китайці знайшли на зворотному боці Місяця загадкову «хатинку»

Китайський місяцехід Юйту-2 («Нефритовий заєць-2»), який досліджує зворотний бік Місяця, надіслав на Землю знімки, де зображено загадковий об'єкт кубічної форми.

На сайті, пов'язаному з Китайським національним космічним управлінням, його прозвали «таємничою хатинкою». Як пише видання The Sun, у соцмережах почали висловлювати припущення про те, що в цьому «будиночку» можуть ховатися інопланетяни або ж це останки їхнього розбитого корабля.

Вчені вважають найбільш ймовірним, що це просто величезний валун, вирваний із поверхні Місяця внаслідок удару астероїда.

Знімок зроблено з відстані приблизно 80 метрів. Через деякий час місяцехід зможе зробити ще кілька зображень куба, що дозволить його краще розглянути.

Юйту-2, який працює на сонячній енергії, здійснив першу в історії посадку на зворотному боці Місяця 3 січня 2019 року.

Раніше «ФАКТИ» писали — На Google Maps знайшли «тінь інопланетянина», яка викликала бурхливе обговорення в мережі.

Фото CNSA/Pixabay

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