27.21 / 27.40 30.59 / 30.95
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Китайці знайшли на зворотному боці Місяця загадкову «хатинку»

18:34 7 грудня 2021
Місяць

Китайський місяцехід Юйту-2 («Нефритовий заєць-2»), який досліджує зворотний бік Місяця, надіслав на Землю знімки, де зображено загадковий об'єкт кубічної форми.

На сайті, пов'язаному з Китайським національним космічним управлінням, його прозвали «таємничою хатинкою». Як пише видання The Sun, у соцмережах почали висловлювати припущення про те, що в цьому «будиночку» можуть ховатися інопланетяни або ж це останки їхнього розбитого корабля.

Вчені вважають найбільш ймовірним, що це просто величезний валун, вирваний із поверхні Місяця внаслідок удару астероїда.

Знімок зроблено з відстані приблизно 80 метрів. Через деякий час місяцехід зможе зробити ще кілька зображень куба, що дозволить його краще розглянути.

Юйту-2, який працює на сонячній енергії, здійснив першу в історії посадку на зворотному боці Місяця 3 січня 2019 року.

Раніше «ФАКТИ» писали — На Google Maps знайшли «тінь інопланетянина», яка викликала бурхливе обговорення в мережі.

Фото CNSA/Pixabay

172

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія в Україні

Підвищення пенсій в Україні: хто з січня отримуватиме 6 тисяч грн, а кому у березні додадуть 500

Злата Огневич та Андрій Задворний

Злата Огневич та Андрій Задворний розповіли, що сталося після шоу: неможливо згадувати без сліз

Пенсія

Чекати 2 роки не потрібно: у ПФУ пояснили, що можна зробити непрацюючим пенсіонерам, яким не вистачає стажу для перерахунку пенсії

підприємець

Касові апарати, зміна ставок єдиного податку, розрахункові книги: правила для ФОП хочуть змінити

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.