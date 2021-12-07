Переговори Байдена та Путіна про Україну: The New York Times назвала можливі сценарії

Конфлікт в Україні стане головною темою під час відеорозмови президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна. Про це пише видання The New York Times.



Деякі з помічників американського лідера сумніваються, що дипломатія зможе переконати Путіна відмовитись від його фундаментальної мети — дестабілізації уряду України. Очікується, що Байден має намір сприяти дипломатичній деескалації конфлікту в Україні у розмові зі своїм російським колегою. Але водночас Байден попередить пана Путіна — якщо він накаже російським військам, що знаходяться на кордоні, вдертися до України, західні союзники можуть зробити кроки, щоб відрізати Росію від міжнародної фінансової системи та вимагати прямих санкцій проти найближчих соратників президента Росії.

Як пише видання, зустріч, яка, можливо, є найважливішою для Байдена розмовою між лідерами з того часу, як він обійняв посаду понад 10 місяців тому, може визначити курс України як повністю незалежної держави.

Представники адміністрації президента не стали докладно описувати нові дипломатичні пропозиції, але, схоже, вони є спробою зменшити передбачувані побоювання Путіна, що Україна становить загрозу для Росії, вступивши в занадто тісний союз із Заходом, купуючи американську зброю та слідуючи порадам американських військових чинів.

Як пише The New York Times, американський високопосадовець повідомив журналістам на брифінгу у понеділок, що, за офіційною оцінкою США, Путін ще не вирішив, чи проводити повномасштабне вторгнення.

Як стверджують офіційні особи, Путін та Байден дали зрозуміти, що вони хочуть зовсім різного. Офіційні особи Білого дому разом із Байденом розігрують серію сценаріїв, включно з тим, що вимоги Путіна можуть вийти за межі відомої вже вимоги про неприпустимість вступу України до НАТО. Вони також включають переорієнтацію України із Заходу на московську орбіту.

Байден своєю чергою повинен переконати Путіна в тому, що прихильність його адміністрації до України, яку він називає «непохитною», досить сильна, щоб заподіяти великої економічної шкоди Росії. Навіть якщо, як обидва це знають, американські війська не надаватимуть Україні прямої допомоги та не воюватимуть на її території.

Обговорюються такі крайні заходи, як припинення доступу Росії до міжнародної системи фінансових розрахунків SWIFT та запровадження низки обмежень для російських банків, подібних до тих, які були підготовлені та відпрацьовані при обговоренні введення санкцій проти Ірану.

Раніше «ФАКТИ» писали — Байден може обрати кандидатом на посаду посла в Україні досвідченого дипломата: ЗМІ назвали ім'я.

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